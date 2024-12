Avião de pequeno porte cai no centro de Gramado, no RS

Uma aeronave de pequeno porte caiu sobre lojas e casas na manhã deste domingo, 22, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e por Gabriel Souza, vice-governador do estado.

O acidente causou um incêndio na Avenida das Hortênsias, uma das principais da cidade. Até o momento, não há informações sobre vítimas e feridos.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram cenas de destruição no centro de Gramado. Em seu perfil no X/Twitter, Gabriel Souza afirma que o Corpo de Bombeiros já trabalha na área.

🚨 URGENTE: Um avião acaba de cair na Rua das Hortências, em Gramado, próximo ao restaurante Aquecee e à loja da Prawer. Ainda não há informações sobre feridos. Continuaremos atualizando com mais detalhes em breve. pic.twitter.com/4pmzUc4nU5 — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) December 22, 2024

Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do @governo_rs. — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) December 22, 2024



*Nota em atualização