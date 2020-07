Avião de pequeno porte cai em São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na região do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (8), de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que o piloto morreu carbonizado. De acordo com um motorista que passava próximo ao acidente houve uma explosão na aeronave.

“Eu estava a uns 50 metros pela Braz Leme e eu vi uma bola preta, uma explosão. Aí, eu já cheguei perto e explodiu um pouco mais. Eu consegui ver um corpo, mas não tinha como chegar perto. Estava pegando fogo ainda e estava muito quente perto. Eu só não entendi se estava decolando ou chegando porque o muro parece que não foi abalado. Foi no meio da pista sentido bairro”, disse o engenheiro civil, Fausto Batista ao G1.

O SP2, da TV Globo, informou que o helicóptero vinha de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, em direção ao Campo de Marte. Na tentativa de pouso, o piloto arremeteu e perdeu o controle da aeronave.

