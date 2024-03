Avião de pequeno porte cai com três pessoas em Belo Horizonte; duas morrem

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 15:44 Para compartilhar:

Um avião de pequeno porte, do modelo Cessna 208 Caravan, caiu na tarde desta quarta-feira, 6, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros local.

Segundo a corporação, duas pessoas morreram carbonizadas e uma terceira foi resgatada com vida.

A vítima ferida, de 51 anos, foi socorrida consciente e com trauma abdominal e encaminhada para o Hospital João XXIII, segundo o G1.

Segundo informações da Itatiaia, a aeronave, que seria da Polícia Federal, estava em manutenção em um hangar do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade e caiu momentos depois da decolagem com três pessoas a bordo.

Em nota, a CCR Aeroportos, responsável pela administração do terminal da Pampulha, afirmou que os bombeiros “estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento” após a ocorrência.

Veja o vídeo:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias