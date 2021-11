Avião de Marília Mendonça atingiu cabo de alta tensão antes de cair, diz Cemig

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou uma nota nesta sexta-feira (5) confirmando que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. As informações são do g1 e da Folha.

O bimotor Kin Air da Beech Aircraft decolou de Goiânia e caiu em uma cachoeira a 2 quilômetros da pista onde faria o pouso, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais. A aeronave podia levar até seis passageiros. Todas as cinco pessoas à bordo morreram com a queda.

De acordo com o g1, informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente e também de testemunhas são de que o avião “rasgou” fios de alta tensão ligadas a uma torre próximo ao local. Órgãos aéreos da região já haviam registrado reclamações de pilotos dizendo que os fios elétricos atrapalhariam o pouso no aeródromo de Caratinga.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), da FAB (Força Aérea Brasileira), vai investigar o acidente que vitimou a cantora de 26 anos e os outros quatro à bordo da aeronave.

“Na ação inicial os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência”, disse a Aeronáutica, em nota.

