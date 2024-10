Avião de Lula voou por quase cinco horas em círculo antes de retornar ao México; veja o que se sabe sobre a falha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 8:53 Para compartilhar:

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava com a sua comitiva precisou voar por quase cinco horas e retornar ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucia – NLU), na Cidade do México, após apresentar problemas.

A aeronave VC-1 decolou na tarde de terça-feira, 1°, e, em seguida, apresentou problemas. Por conta disso, precisou ficar voando em círculos para queimar combustível. Por volta das 22h (no horário de Brasília) o avião pousou em segurança no aeroporto.

O presidente, a primeira-dama Janja da Silva, o chanceler Mauro Vieira e outros ministros embarcaram em uma outra aeronave e a chegada ao Brasil está prevista para às 10h30 desta quarta-feira, 2, após uma parada técnica no Panamá.

Em relação ao problema técnico, o jornal “O Globo” informou que uma das hipóteses é de que um pássaro teria colidido com a turbina do avião, mas a informação ainda precisa ser confirmada.

Porém as verdadeiras causas do problema serão determinadas após uma investigação da FAB em colaboração com as autoridades mexicanas. Lula esteve no México para participar da tomada de posse da nova presidente Claudia Sheinbaum.

No mês de fevereiro, a aeronave presidencial teve de interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante retorno do presidente a Brasília, no Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasil e Ansa