Avião de Lula arremete após tentar pouso em Sorocaba, no interior de SP; veja vídeo

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transporta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 18, teve que abortar o pouso no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, e arremeteu. O procedimento de segurança teria sido adotado por conta de vento forte no momento da aterrisagem. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Após a arremetida na primeira tentativa de pouso, o avião que leva o presidente conseguiu pousar em Sorocaba. Estavam no avião com Lula os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho. Segundo a Secom, o intervalo entre a arremetida e o pouso com segurança foi curto.

QUE FODA FOI ISSO, o barulho dos motores me arrepia!@avioesemusicas pic.twitter.com/3sg2WPKIEp — Caio, o INFLUENCIADOR (@caiobelisario) March 18, 2025

A arremetida durante o pouso é medida normal e ocorre quando o piloto do avião considera não haver condições seguras. O presidente viajou para a cidade paulista para visitar fábrica da Toyota.

No ano passado, ao avião conhecido como Aerolula teve problemas para pousar na cidade do México. O avião ficou sobrevoando a capital mexicana por cinco horas como medida de segurança para gastar combustível e pousar naquela cidade. O incidente levou o governo a planejar a compra de um novo avião para uso do presidente da República. Em entrevista à rádio cearense O Povo/CBN ano passado, o chefe do Executivo referiu-se ao episódio de turbulência a bordo da aeronave VC-1 como “uma lição” para a aquisição de uma nova frota de veículos aéreos.

