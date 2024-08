Avião da Voepass: relatório aponta defeito no painel e mais problemas

As investigações, quando finalizadas, indicarão as causas do acidente e a companhia está colaborando prontamente para que esta conclusão seja breve e esclarecedora.

Neste momento, o foco da Voepass é proporcionar acolhimento e conforto às famílias das vítimas, que passam por um momento de dor e pesar. Estamos realizando todos os esforços logísticos e operacionais para que as famílias tenham em nossa equipe um apoio efetivo não só para suas necessidades de transporte, hospedagem, alimentação, mas, principalmente, de consolo e apoio emocional.”

Caixas-pretas

A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que as caixas-pretas do avião da Voepass, envolvido no acidente aéreo em Vinhedo (SP), foram recolhidas e estão em análise.

Os gravadores de voz da cabine e de dados de voo foram transferidos, neste sábado, 10, para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizado em Brasília (DF).

“Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas”, afirma a FAB, em nota divulgada à imprensa.

Próximas etapas

A investigação segue agora para a fase de análise de dados.

“Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.”

A previsão é de que um relatório preliminar será divulgado pelo Cenipa no prazo de 30 dias.