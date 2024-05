Avião da Mix levará ouvintes para o Rock in Rio Lisboa 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 9:20 Para compartilhar:

Referência em grandes shows e nos maiores festivais do mundo, a Rádio Mix apresenta o ‘Avião da Mix Rock in Rio Lisboa‘ 2024, entre os dias 13 e 18 de junho. A ação contará com uma programação especial: além de levar os convidados para conferir ao vivo Evanescence, Ed Sheeran, Camila Cabello e muito mais, a rádio vai promover um encontro exclusivo com o cantor Jão, um dos destaques do line-up.

Com o objetivo de promover experiências únicas para seus ouvintes, o projeto, que é fruto de uma sólida parceria com a empresa Rock in Rio, possui a gestão da Smiles Viagens e tem o patrocínio da Compre & Alugue Agora.

“O ‘Avião da Mix’ é uma ação que foi desenvolvida com foco no público da Rádio Mix, apaixonado por grandes festivais de música, que deseja compartilhar experiências e criar memórias. O Rock in Rio é um evento sensorial, no qual as pessoas podem vivenciar não apenas música, mas também arte, tecnologia, gastronomia e muito mais. Como nossa audiência já está acostumada, teremos uma extensa cobertura multiplataforma do “Avião da Mix Rock in Rio Lisboa”, destaca Marcelo Camargo, Gestor de Marketing da Mix.

O Avião da Mix Rock in Rio Lisboa 2024, idealizado e realizado pela Rádio Mix, acontece entre os dias 13 e 18 de junho e inclui uma programação muito além dos shows. O pacote inclui passagem aérea, seguro viagem, transfer, hotel, city tour na capital portuguesa e um meet & greet com o cantor JÃO, uma das atrações do festival.