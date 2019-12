Avião da Força Aérea do Chile desaparece com 38 pessoas

SÃO PAULO, 10 DEZ (ANSA) – A Força Aérea do Chile anunciou hoje (10) ter perdido o contato com um avião militar C130 que levava 38 pessoas. A aeronave decolou de Punta Arenas, no sul do país, e tinha uma base na Antártica como destino final. Em um comunicado, a Força Aérea informou que “38 pessoas, incluindo 17 tripulantes e 21 passageiros”, estavam a bordo.

A Marinha chilena lançou uma operação de busca e resgate, tendo despachado aviões e navios para a região.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, e os ministros do Interior e da Defesa, Gonzalo Blumel e Alberto Espina, foram para o posto de comando da base aérea de Cerrillos, em Santiago, para monitorar os trabalhos.

