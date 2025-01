Avião da FAB com brasileiros deportados dos EUA chega a BH

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 21h deste sábado, 25, com os primeiros brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse do presidente Donald Trump. Eles foram recebidos pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, no terminal.

Os 88 brasileiros deportados deveriam chegar a Confins na noite da última sexta-feira, 24, mas a aeronave enviada pelo governo norte-americano para realizar os transporte precisou pousar em Manaus/AM após apresentar um problema técnico. Na cidade, quatro pessoas que seguiriam para Rondônia e Roraima decidiram desembarcar.

O governo norte-americano enviaria outra aeronave a Manaus para completar a viagem até o destino final, em Belo Horizonte, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, solicitou um voo da FAB para finalizar o transporte.

A Polícia Federal recebeu do ministro orientação para recepcionar os brasileiros, que chegaram ao país algemados, determinado a retirada imediata das algemas.

“Ao tomar conhecimento da situação, o Presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final, de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança”, informou o Ministério da Justiça por meio de nota.

O avião da FAB decolou da Base Aérea de Brasília no início da tarde deste sábado e pousou em Manaus às 14h45, horário local. A aeronave decolou com destino a Confins por volta das 16h50, horário também do Amazonas.

Este é o primeiro voo vindo dos EUA com brasileiros deportados desde a posse do novo governo do republicano Donald Trump. Antes, no dia 10 de janeiro, ainda na gestão democrata Joe Biden, o governo americano enviou avião com 100 pessoas deportadas desembarcou em Confins.