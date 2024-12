Avião da Embraer cai com 67 pessoas no Cazaquistão; 28 sobreviveram

Imagens mostram aeronave da Azerbaijan Airlines pegando fogo ao cair e passageiros saindo de parte da fuselagem que ficou intacta. Rússia fala em pouso de emergência após colisão com pássaro.Um avião de fabricação brasileira modelo Embraer 190 que decolou do Azerbaijão com destino à Rússia levando 67 pessoas caiu nesta quarta-feira (25/12) próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, informaram autoridades cazaques, que contabilizam 28 sobreviventes do acidente. A aeronave era operada pela Azerbaijan Airlines.

O Ministério dos Transportes do Cazaquistão afirma que das 67 pessoas a bordo da aeronave, 5 eram tripulantes; 32 eram cidadãos azerbaijanos, 16 eram russos, 6 eram do Cazaquistão e 3 do Quirguistão.

Imagens cuja autenticidade ainda não puderam ser verificadas mostram o avião descendo em posição de pouso e pegando fogo ao colidir contra o chão. Passageiros feridos podiam ser vistos emergindo de uma parte da fuselagem que ficou intacta.

Em comunicado, autoridades cazaques afirmam que o fogo pôde ser apagado e os sobreviventes, entre eles duas crianças, foram levados a um hospital e estão em tratamento. Equipes de resgate trabalhavam no local do acidente para recuperar os corpos das vítimas.

Causas do acidente são investigadas

Segundo a Azerbaijan Airlines, o avião fazia o voo de número J2-8243, decolou de Baku e tinha como destino Grozny, na região russa da Chechênia, mas foi forçado a fazer um pouso de emergência próximo de Aktau.

O Cazaquistão afirma ter montado uma comissão governamental para investigar as causas do acidente e disse acompanhar as famílias dos mortos e feridos. O país prometeu cooperar com o Azerbaijão para esclarecer a tragédia.

A agência russa de aviação declarou em comunicado ter informações preliminares de que o piloto havia decidido fazer um pouso de emergência após um pássaro colidir contra a aeronave.

ra (Reuters, AFP)