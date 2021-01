Avião com vacinas contra a Covid-19 entra em rota de colisão com aeronave da Gol

Um avião monomotor do Governo do Paraná que transportava doses da CoronaVac para Londrina entrou em rota de colisão com um avião da Gol na terça-feira (19). As informações são do G1.

Segundo o governo, o monomotor que saiu de Curitiba rumo a Londrina fez uma curva errada com o piloto automático. O avião da Gol saiu de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O caso está sendo apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), que coletou dados do caso nesta quarta (20) para descobrir o que pode ter ocorrido com o piloto automático da aeronave do governo paranaense.

Em nova, o Governo do Paraná classificou o episódio como um “incidente” e disse que a tripulação levou alguns minutos para conseguir desligar o piloto automático e assumir o controle do Cessna C208 Caravan.

“Ressaltamos que não houve um acidente, mas um incidente, o qual foi devidamente reportado às autoridades aeronáuticas. Na dinâmica da aviação, foram tomadas as medidas técnicas mitigadoras para manter a segurança de voo. Isso significa que a tripulação estava atenta e segura em seus procedimentos”, diz a nota.

Ao G1, a gol informou que “a aeronave GOL que realizou o voo G3-1212 (Guarulhos-Curitiba), na terça-feira (19), teve de fazer um novo procedimento de pouso durante a aproximação ao aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. A mudança foi necessária por solicitação do controle de tráfego aéreo do destino para procedimento de segurança, sem qualquer anormalidade no voo. Reforçamos que a Companhia está sempre atenta à Segurança, nosso valor número 1”.

Veja também