ROMA, 10 NOV (ANSA) – O voo com a italiana Alessia Piperno aterrisou no aeroporto de Ciampino, em Roma, nesta quinta-feira (10). A jovem estava presa no Irã desde o fim de setembro e sua libertação foi anunciada pelo governo de Roma na tarde de hoje.

(ANSA).

