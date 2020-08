++ Avião com cerca de 200 pessoas cai ao pousar na Índia ++

ROMA, 7 AGO (ANSA) – Um avião da Air India com cerca de 200 pessoas a bordo caiu ao pousar no aeroporto Calecute (também conhecido como Karipur Airport) no estado de Kerala, na Índia, nesta sexta-feira (07). A aeronave se partiu em duas partes, já dentro do aeroporto, e fogo foi visto no local.

O número de passageiros é incerto ainda, com jornais falando entre 171 e 174, e com seis tripulantes a bordo. Entre os viajantes, estavam 10 crianças.

O IX1344 partiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino a cidade indiana. (ANSA).

Veja também