Avião com cerca de 200 pessoas cai ao pousar na Índia (2)

ROMA, 7 AGO (ANSA) – Um avião da Air India com cerca de 200 pessoas a bordo caiu ao pousar no aeroporto Calecute (também conhecido como Karipur Airport) no estado de Kerala, na Índia, nesta sexta-feira (07).

A aeronave se partiu em duas partes e fogo foi visto no local, em um acidente que teria ocorrido por volta das 19h (hora local). Segundo as primeiras informações, dadas pela Asian News International (ANI), o avião teria derrapado ao fim da pista e há “muitos feridos” no local.

Tanto civis como bombeiros e equipes de resgate estão trabalhando na fuselagem e, conforme os primeiros relatos, chovia muito na hora do pouso.

O número de passageiros é incerto ainda, com jornais falando entre 171 e 174, e com seis tripulantes a bordo. Entre os viajantes, estavam 10 crianças.

O IX1344 partiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino a cidade indiana, que é o hub da companhia aérea Air India Express.

Segundo o site “OnManorama”, a pista tem um “modelo mesa”, localizado no topo de um platô e que pode “criar uma ilusão de ótica que requer uma aproximação muito precisa do piloto”.

(ANSA).

