Avião com 71 pessoas a bordo cai em aeroporto do Nepal

KATHMANDU, 12 MAR (ANSA) – Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu na manhã desta segunda-feira (12) enquanto aterrissava no aeroporto de Catmandu, capital do Nepal.

A aeronave transportava 71 pessoas, sendo 67 passageiros e quatro tripulantes. Há relatos de mortos.

Segundo as autoridades locais, o primeiro balanço oficial aponta 38 mortos, 23 feridos e 10 pessoas que ainda não foram resgatadas.

O avião envolvido no acidente é um Bombardier Dash 8 Q-400, disse a imprensa local. Mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. O porta-voz do Tribhuvan International Airport (TIA), Premi Nath Thakur, informou que a aeronave perdeu a velocidade na hora do pouso e não conseguiu controlar o impacto com o solo, saindo da pista e caindo em um campo de futebol próximo ao aeroporto.

O acidente ocorreu por volta das 14h20 (horário local). Diversas imagens publicadas nas redes sociais mostram que o local ficou repleto de fumaça Bombeiros, ambulâncias e uma equipe do Exército nepalês estão no local para fazer o resgate. As operações de voo no aeroporto foram completamente suspensas. (ANSA)