Avião com 62 pessoas a bordo cai no interior de São Paulo (2)

SÃO PAULO, 9 AGO (ANSA) – Um avião com 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu nesta sexta-feira (9) em um condomínio residencial no bairro Capelo, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

As Prefeituras de Vinhedo e Valinhos, cidade vizinha, confirmaram que “não há sobreviventes” no desastre aéreo.

Em nota, a Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, informou que trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que partiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58 (horário local), rumo ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A antiga empresa Passaredo disse ter acionado todos os meios para apoiar os envolvidos, mas explicou que não havia confirmação de como “ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo” Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião despencando enquanto girava no ar. Na sequência, é possível ver uma explosão e uma fumaça preta saindo. Até agora, as causas do acidente não foram confirmadas.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar foram mobilizados para atender a ocorrência. O helicóptero Águia da PM que também foi acionado para ajudar no resgate de possíveis vítimas deixou o local próximo ao acidente, de acordo com o portal G1.

Em um evento em Florianópolis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a tragédia e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas que estavam no avião da Voepass Linhas Aéreas.

“Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, declarou o petista.

Já o governo de São Paulo enviou reforços ao local, incluindo equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos. Segundo o perfil oficial no X, o governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), irá para o município acompanhar os trabalhos das equipes.

Por sua vez, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, divulgou que vai criar uma equipe de trabalho para acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo para “identificar os problemas ocorridos”. Já a Polícia Federal (PF) abriu uma investigação para apurar eventuais responsabilidades pela tragédia, além de ter criado um gabinete de crise no Aeroporto de Guarulhos para atender familiares das vítimas. (ANSA).