Avião com 128 passageiros faz pouso de emergência em Madri

Um avião da Air Canada, com 128 pessoas a bordo, fez um pouso de emergência no aeroporto de Barajas em Madri, na Espanha, na tarde desta segunda-feira (3) após apresentar problema em um dos trens de pouso durante a decolagem. O voo saiu do aeroporto da capital espanhola às 14h33 (10h33 de Brasília) com destino a Toronto, no Canadá. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As informações são do El País.

A aeronave sobrevoou a cidade durante cinco horas a fim de soltar combustível e executar a manobra com o menor perigo para os passageiros. Segundo o sindicato de pilotos da Espanha, o Boeing 767 também teve uma falha em um dos motores, depois que destroços do pneu do trem de pouso entraram em uma das turbinas.