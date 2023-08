AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/08/2023 - 14:07 Compartilhe

Um avião particular com dez pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira (23), na região de Tver, na Rússia, durante o trajeto Moscou-São Petersburgo, sem deixar sobreviventes, anunciaram os serviços de emergência.

“Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram”, afirmou o Ministério russo de Situações de Emergência no aplicativo Telegram.

