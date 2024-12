Avião caiu por ‘interferência externa’, diz Azerbaijan Airlines

BAKU, 27 DEZ (ANSA) – A companhia aérea Azerbaijan Airlines disse nesta sexta-feira (27) que o acidente com um avião com 67 pessoas a bordo no Cazaquistão foi provocado por “interferências técnicas e físicas externas”.

Segundo a empresa, a hipótese se baseia nos resultados preliminares da investigação sobre o desastre de 25 de dezembro, que deixou 38 mortos e 29 feridos.

A conclusão deve alimentar as suspeitas de que a aeronave modelo Embraer 190 foi atingida por estilhaços da explosão de um míssil terra-ar lançado pela defesa antiaérea da Rússia contra drones ucranianos em Grozny, capital da Chechênia e destino do fatídico voo.

O avião havia partido de Baku, no Azerbaijão, e caiu em Aktau, no Cazaquistão, às margens do Mar Cáspio, após ter desviado de sua rota original.

A própria autoridade de aviação civil russa afirmou que drones ucranianos atacavam Grozny no momento em que a aeronave da Azerbaijan Airlines tentava descer.

A tese do míssil também é reforçada pelas marcas de perfuração vistas na parte traseira da fuselagem, que permaneceu íntegra após a queda por ter se desprendido do restante do avião antes que ele pegasse fogo.

Devido à tragédia, a Azerbaijan Airlines suspendeu os voos entre Baku e 10 cidades da Rússia, incluindo Grozny, Sochi e Volgograd. “A suspensão permanecerá em vigor até a conclusão das investigações”, destacou a empresa. (ANSA).