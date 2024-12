Avião cai no Cazaquistão e deixa dezenas de mortos

ROMA, 25 DEZ (ANSA) – Um acidente aéreo com um avião de passageiros no Cazaquistão, na Ásia Central, deixou dezenas de mortos nesta quarta-feira (25), porém cerca de 30 indivíduos sobreviveram ao desastre.

A aeronave modelo Embraer 190 da Azerbaijan Airlines voava de Baku, no Azerbaijão, a Grozny, na Rússia, e caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio. Segundo as autoridades cazaques, o avião levava 69 pessoas, incluindo cinco tripulantes, mas o número exato de sobreviventes ainda é incerto.

A Procuradoria-Geral do Azerbaijão diz que 32 indivíduos escaparam da tragédia, enquanto o governo cazaque fala em 28 sobreviventes, sendo que alguns foram internados em estado grave. Até o momento, pelo menos quatro corpos foram removidos dos destroços.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, interrompeu uma viagem oficial à Rússia e voltou a Baku após a queda do avião. O líder também recebeu um telefonema de condolências do presidente russo, Vladimir Putin.

“Expressamos nossos mais sentidos pêsames àqueles que perderam entes queridos nesse desastre aéreo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em um primeiro momento, a Azerbaijan Airlines citou um choque contra pássaros como possível causa do acidente, mas depois retirou a informação e falou em uma tentativa de “pouso de emergência”. Segundo o site Flightradar24, que monitoriza os voos em tempo real, o avião atravessou o Mar Cáspio, desviando-se da sua rota normal, antes de voar em círculos sobre a zona do acidente.

Já o aeroporto de Grozny disse que o avião havia sido desviado para Makhachkala, também na Rússia, devido à neblina na capital da Chechênia. “Não podemos descartar nenhuma hipótese neste momento. Todos os possíveis cenários estão sendo investigados”, disse a Procuradoria-Geral do Azerbaijão. (ANSA).