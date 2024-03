Avião cai no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e deixa dois mortos; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira, 6, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com informações, a aeronave é um Cessna 208 Caravan.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, duas pessoas morreram carbonizadas e uma foi resgatada com vida. A corporação confirmou que as duas vítimas fatais são policiais federais. Os nomes ainda não foram divulgados.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

