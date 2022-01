Avião cai na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet; cinco tripulantes sobreviveram

Nesta segunda-feira (31), um avião com cinco pessoas caiu na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, na região do Jardim Botânico, Distrito Federal. Os tripulantes da aeronave eram três homens, uma mulher e um bebê, de 2 meses. Todos sobreviveram. As informações são do R7.

O piloto relatou ao Corpo de Bombeiros que o avião retornava da Bahia e foi atingido por uma rajada de vento poucos metros antes da pista de pouso.

O sargento Júlio Brito informou que os bombeiros atuaram na prevenção, para não ocorrer vazamento de combustível após a queda da aeronave. “Nós ficamos de prontidão, mas não houve problemas com o vazamento. É algo inexplicável o avião sofrer um estrago dessa forma e as pessoas saírem ilesas”.

Mesmo assim, a mãe do bebê resolveu levá-lo para uma unidade de saúde para se certificar sobre o seu estado de saúde.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o monomotor modelo TBM700N pertence a Renato Joner e está vinculado ao Banco Safra. A aeronave não tinha autorização para realizar táxi aéreo, apenas voos privados e noturnos.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas do acidente.

