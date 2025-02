Avião cai na Barra Funda: advogado e namorada viviam ‘melhor momento’, diz amigo de vítima

O deputado Marcus Vinícius (PP), da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tinha relação de amizade com o advogado Márcio Louzada Carpena, morto no acidente com seu avião, o King Air F90, que caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Barra Funda, em São Paulo. Também estava na aeronave o piloto Gustavo Medeiros, que também não sobreviveu. Mais seis pessoas que estavam na Avenida Marquês de São Vicente ficaram feridas, mas as escoriações foram leves, segundo os bombeiros.

Ele conta que conheceu Carpena por intermédio da namorada dele, Francieli Pedrotti Louzada, de quem era amigo de infância. “Eles estavam apaixonados, viviam o melhor momento da vida deles. É triste”, disse ao Estadão.

O deputado conta que sua família e a de Francieli são da mesma cidade do interior gaúcho, o município de Sentinela do Sul. “Por intermédio dela conheci o Márcio Carpena e a gente identificou muitos assuntos em comum. Como advogado, tinha uma atuação forte no setor empresarial e atuo muito nessa área também. Recentemente aprovamos o projeto Acordo Gaúcho, de transação tributária e conversamos algumas vezes sobre as oportunidades que esse projeto traria para a economia gaúcha.”

Vinícius contou que o advogado tinha interesse em destacar uma área dentro da própria banca para atuar com o projeto. “Nossa relação foi mais no campo institucional. Conheço toda a família da namorada dele. Ela trabalha na área de biomedicina, com estética, beleza, saúde. É uma grande profissional na área dela, faz treinamentos nessa área. Os dois viviam o melhor momento da vida deles, uma relação bonita e intensa. Estavam apaixonados de verdade, vivendo juntos intensamente. É muito triste.”