Avião cai em Vinhedo: médicos que iam a congresso de oncologia estão entre vítimas

Há pelo menos quatro médicos entre as 61 vítimas do acidente de avião que ocorreu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP). Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), eles estavam a caminho de um congresso de oncologia na capital paulista.

O avião saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Moradores registraram vídeo do momento da queda e o Comando da Polícia Militar informou que não há sobreviventes.

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP) confirmou que o radiologista Leonel Ferreira é uma das vítimas. O Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) também confirmou a morte de duas médicas residentes: Arianne Risso e Mariana Belim. O nome do quarto profissional da saúde que teve a morte confirmada ainda não foi revelado.

Em nota, o CFM manifestou sua solidariedade aos familiares das vítimas, afirmando que elas estavam em busca de conhecimento e atualização, prática comum e necessária entre os membros da categoria.

“A trágica perda desses profissionais deixa de luto a medicina brasileira, cujos membros continuarão a honrar o legado dos que nos partiram de forma tão inesperada com seu compromisso com a defesa da saúde e da vida”, diz o comunicado.

O Conselho de Medicina do Paraná também se manifestou. “CRM-PR expressa profundo pesar pelas vítimas envolvidas no trágico acidente aéreo ocorrido nesta sexta-feira(9)”, escreveu nas redes sociais.