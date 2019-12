Avião cai com 100 pessoas a bordo no Cazaquistão

ROMA, 27 DEZ (ANSA) – Um avião caiu nesta sexta-feira (27), logo após decolar de Almaty, no Cazaquistão, com cerca de 100 pessoas a bordo, sendo mais de 90 passageiros e cinco tripulantes. De acordo com fontes locais, a aeronave perdeu altitude por volta das 7h22 locais (22h de quinta-feira em Brasília) e atingiu uma barreira de cimento e um edifício de dois andares. O balanço parcial é de 14 mortos. Ao menos 60 pessoas foram levadas com ferimentos a hospitais, sendo 17 “internadas em estado extremamente grave”, segundo a Prefeitura de Almaty. As operações de resgate ainda continuam. Almaty é a maior cidade do Cazaquistão. O avião, da companhia Bek Air, tinha Nur-Sultan, a capital do país, como destino final. (ANSA)