Avião brasileiro chega ao Egito com insumos para Gaza

(ANSA) – BRASÍLIA, 18 OTT – Uma aeronave da Presidência do Brasil com medicamentos para a população da Faixa de Gaza pousou nesta quarta-feira (18) no Aeroporto Internacional de Al-Arish, no Egito, proveniente de Roma, na Itália.

Segundo o Palácio do Planalto, a aeronave VC-2 aterrissou às 16h04 (horário local) com “40 purificadores de água portáteis e dois kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo federal”.

Após o descarregamento da carga, a Presidência diz que o avião “decola para o Cairo, capital do Egito, onde a tripulação vai aguardar o transporte dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza”. (ANSA).

