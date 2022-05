Avião a caminho de NY é obrigado a retornar para Londres para trocar de piloto

Um voo da companhia área Virgin Atlantic, que tinha Nova York, nos Estados Unidos, como destino, precisou arremeter para Londres. Operadores identificaram que o piloto da aeronave não tinha concluído o teste final exigido pela empresa. As informações são da emissora CNN.





O erro foi identificado pelos operadores após o voo VS3 estar a 40 minutos no ar. Foi solicitada, então, a volta do avião para Londres, onde a troca de pilotos foi feita.

O piloto, que não foi identificado, entrou na empresa em 2017 e possui qualificação para voar no Reino Unido, mas precisava concluir uma “avaliação final” da Virgin Atlantic para seguir caminho para os Estados Unidos.

“Devido a um erro de escalação, o voo VS3 de Londres para Nova York retornou na segunda-feira (2), logo após a decolagem. O primeiro oficial qualificado, que estava voando ao lado de um capitão experiente, foi substituído por um novo piloto para garantir total conformidade com os protocolos de treinamento da Virgin Atlantic”, disse um porta-voz à CNN.

Apesar do problema, e do atraso no voo, tudo deu certo. A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, porém, afirmou que “ambos os pilotos estavam licenciados e qualificados para o voo”.