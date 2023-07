Aviação brasileira pode ser descarbonizada exclusivamente com SAF, diz assessora da Anac

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 14:24 Compartilhe

A aviação brasileira pode ser descarbonizada exclusivamente com o combustível de aviação sustentável (SAF), segundo Marcela Anselmi, assessora internacional e de meio ambiente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“A solução vem pelo SAF, uma cesta diversa composta por tecnologias já existentes, assim como novas”, afirmou a representante da Anac durante o Amcham Fórum NetZero promovido nesta terça-feira, 25.

Para Anselmi, a agência tem o papel de estabelecer critérios que não sejam barreiras técnicas e sim estimulem o uso do SAF no País. O alinhamento com regras internacionais também é uma preocupação da Anac.

Ela afirmou ainda que o Brasil tem potencial para ser referência tanto na produção quanto na regulação do SAF. “Não podemos ficar para trás. Temos a agenda de colocar o País em destaque.”

