Aves: Aurora investe R$ 82 mi para elevar abate em planta de Tapejara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 13:59 Compartilhe

São Paulo, 28/07- A Cooperativa Central Aurora Alimentos, de Chapecó (SC), divulgou comunicado nesta sexta-feira no qual informa que o Frigorífico Aurora Tapejara I (Fata I), no município de Tapejara (RS), suspenderá temporariamente as operações industriais. Conforme a cooperativa, o objetivo é melhorar o mix de produção da planta avícola, com investimento de R$ 82 milhões.

A suspensão das atividade começará no dia 14 de agosto, com retorno “às atividades com a maior brevidade possível”, informa a Aurora. Atualmente, o Fata I abate 42 mil aves por dia. Com os investimentos, passará a abater aproximadamente 76 mil aves por dia, trabalhando em turno único. A planta poderá posteriormente operar em dois turnos de abate, duplicando a sua capacidade.

A cooperativa explicou que, para assegurar a empregabilidade da força de trabalho, os 532 colaboradores diretos serão mantidos nos quadros da Aurora, devendo ser transferidos para as outras unidades que a empresa mantém na região, inclusive no próprio município, no Frigorífico Aurora Tapejara II (Fata II).

Durante o período de suspensão, serão instalados novos equipamentos, modernizadas as linhas de produção e implantadas adequações nas instalações fabris. “O objetivo é preparar a unidade agroindustrial para o processamento de novos produtos, além da obtenção do SIF (Serviço de Inspeção Federal) e habilitação para o mercado externo. No momento a unidade opera com o Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e produz exclusivamente para o mercado interno”, destacou.

Paralelamente, em face da suspensão temporária, haverá ajuste operacional na produção a campo. Os lotes de aves entregues pelos produtores que formam a base produtiva serão direcionados ao Frigorífico Aurora Tapejara II (Fata II). “O intervalo entre os lotes será ampliado para adequação do fluxo de produção das granjas à capacidade de processamento industrial. Para evitar prejuízos aos avicultores, a Aurora Coop indenizará aqueles produtores cooperados que tiverem intervalo superior à média praticada durante o período em que a unidade Frigorífico Aurora Tapejara I (Fata I) esteve em operação”, garantiu a cooperativa.

()

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias