Aversão ao risco global pressiona abertura do Ibovespa

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria a semana contaminada pela aversão ao risco no exterior, movimento que tem como pano de fundo temores com a inflação mais elevada no mundo, que pode obrigar bancos centrais a agir com mais intensidade e eventualmente desacelerar as economias.

Às 10:11, o Ibovespa caía 1,59 %, a 103.799,7 pontos.





No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, para 15 de junho, caía 1,39%.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)