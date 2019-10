Aventuras Maternas: dicas para o fim de semana

Rio – É final de semana que chama? Para se programar para semana que vem:

1°Festival Kids de Judô

No próximo dia 12 de outubro, a Hebraica Rio vai realizar o seu 1° Festival Kids de Judô, com direito a medalhas e sorteio de brindes. Com quatro disputas para crianças e adolescentes entre 03 e 14 anos, o evento vai reunir a garotada para se divertir no torneio e curtir gincanas e brincadeiras com uma equipe de animação contratada especialmente para o dia.

Com várias disputas, o festival tem o cunho de iniciação ao rendimento e terá uma abordagem diferenciada, já que a participação inclui crianças bem pequenas. O evento tem o patrocínio da Wizard, que vai sortear bolsas de estudos dos cursos de inglês, e da Ryotê, escola de artes marciais. Para participar, as crianças têm que praticar judô, em qualquer nível, e pagar uma taxa de R$ 70. Para mais informações, basta entrar em contato pelo número (21) 97257-7978. As inscrições podem ser feitas até 07/10 pelo e-mail contatoryote@gmail.com Quando: 12/10/2019 Horário: 8h30 Onde: Hebraica Rio – Rua das Laranjeiras, 346 – Laranjeiras Ingresso: R$ 70 por participante Inscrição: e-mail contatoryote@gmail.com até 07/10 Informações: (21) 97257-7978 Brunchinho O Brunchinho do Dia das Crianças será mais do que especial! No dia 12 de outubro, o Parque Guinle, em Laranjeiras, vai receber crianças de todas as idades. Com atividades especiais para a família (de R$15 a R$25), o evento terá oficina de culinária (Fubá Confeitaria Artesanal), slime e pintura (Coisas da Ana), tapete da alegria (Alegria Alegria), pintura facial (PintArte), aproveitamento alimentar (Adriana Domingues), brinquedoteca (Jouet), oficina de Costura e parque inflável.

A ideia é comer, brincar, se divertir, registrar e marcar um dia especial em conjunto no parque, cercados de verde, num jardim com muito espaço para a criançada curtir de forma segura e agradável. O Brunchinho também terá atrações como autógrafo de livros (Violeta), pernalta (Giovanna), música (Sargento em Andamento) além de expositores de moda infantil, decoração e muita gastronomia. Um dia das crianças 100% pensado, organizado e proporcionado para elas. Quando: 12/10/2019 Horário: 9h às 18h Onde: Parque Guinle – Rua Gago Coutinho, 66 – Laranjeiras Ingresso: gratuito Fasano Bambini Neste Dia das Crianças, os pequenos que adoram o universo gastronômico poderão comemorar a data em grande estilo. O conceituado chef italiano Nicola Fedeli, do Fasano al Mare, restaurante do Hotel Fasano RJ, vai ministrar a primeira edição do “Chef Fasano Bambini”, uma aula prática voltada a crianças de 7 a 11 anos. O evento será no próprio dia 12/10, às 12h e às 14h (duas turmas). Os participantes levarão para casa um Kit Chef, com avental, caderno de receitas e rolo de abrir massa personalizados, produzidos em parceria com a Fábula – marca de moda infantil.

O tema da aula será ‘Mão na Massa’, e os pequenos vão preparar tagliatelle porcini, tagliolini com fonduta de parmesão, papardelle com ragu bovino, ravióli com espinafre e ricota, e farfalle com tomate cereja. Enquanto as crianças se divertem na cozinha, os adultos que estiverem acompanhando poderão se deliciar no Fasano al Mare, com um menu degustação criado pelo chef (valor já incluso na inscrição). No final, da aula, a turma de bambini almoçará junta. As inscrições podem ser para 1 criança com 1 adulto (R$ 180), 1 criança e 2 adultos (R$ 280), 2 crianças e 1 adulto (R$ 260), 2 crianças e 2 adultos (R$ 360). Em todos os casos, inclui o Kit Chef e o almoço degustação. Inscrições pelo e-mails andressa.sabato@fasano.com.br ou wilson.nascimento@fasano.com.br , ou pelos telefones 3202-4276 e 3202-4255. Quando: 12/10/2019 Horário: 12h às 14h Onde: Fasano al Mare Ingresso e inscrição: acima Le Canton O Le Canton, o maior resort da serra no Estado do Rio, preparou uma programação muito especial para comemorar o Dia das Crianças. Os pequenos poderão se divertir com circo, mágica e futebol, entre muitas outras atrações. Entre os dias 11 e 13 de outubro, o pacote com pensão completa para dois adultos e uma criança de até 12 anos custa a partir de três parcelas de R$ 773. Entre as atrações especiais para os menores estão uma gincana com o Cascão da Turma da Mônica, aulas de circo e show de mágica. Já os adultos poderão aproveitar a Beer Fest, evento de degustação de cervejas inspirado na tradicional Oktoberfest.

Os apaixonados por futebol poderão participar de uma escolinha de Futebol com Ricardo Rocha, campeão do mundo em 1994. Outras atividades (com pagamento à parte) estão disponíveis, como arco e flecha, arvorismo, paintball e Boia canadense e passeio de pônei. O resort tem ainda uma completa fazendinha, com direito a interação com os animais, quadras esportivas e cinco piscinas climatizadas. A piscina principal possui hidromassagem aquecida, duas raias semiolímpicas e toboágua. Outro destaque do Le Canton é o Castelo Medieval, que fica no alto da montanha e proporciona uma bela vista da região.

Dentro do castelo, há pista de patinação, boliche, jogos eletrônicos e o Kids Park, dedicado às crianças pequenas, que podem se divertir em um brinquedão com escorrega, minicama elástica e piscina de bolinhas. O Le Canton também oferece outros serviços como um SPA da marca francesa L’Óccitane, queijaria e academias de ginástica, além de atividades para quem curte a natureza e esportes radicais, como arvorismo, arco e flecha, montain board, mountain bike e tirolesa. Um complexo esportivo garante a diversão de quem gosta de praticar esportes, com campo de futebol society, vôlei de areia, basquete de rua e três quadras de tênis (duas de saibro e uma de piso sintético, coberta). Quando: 11, 12 e 13/10/2019 Horário: indeterminado Onde: Hotel Le Canton – Estrada Teresópolis – Friburgo, km 12 Informações: 40001150 (capitais e regiões metropolitanas)e 08002854200 (demais localidades) Reservas: reservas@lecanton.com.br Festival BigBeat Um evento com 12h de festa, com objetivo de despertar nas crianças e jovens a curiosidade por meio da arte, mostrando que o mundo pode ter maiores chances de transformação se for mais cultural, sustentável e inclusivo. Este é o Festival BigBeat, o primeiro festival de música para toda a família, que acontece dia 13 de outubro no Vivo Rio. Idealizado pela INcontext Produções Artísticas, de Guacira Abreu, Priscila Moreno e Patricia Moreno, serão oferecidas, além das atrações musicais, oficinas, contação de histórias e muito mais. O evento será dividido em dois blocos.

O primeiro, para a criançada, e o segundo, para a turma teen. Entre os nomes confirmados estão o Rockin´Kidz (com cantigas de rodas misturadas com grandes clássicos do rock) e a primeira edição do Beat da Thalita, uma grande festa com a escritora ídolo do público juvenil. A Varanda do Vivo Rio será palco de inúmeras atividades. Na “Arena da Imaginação”, a criançada poderá aproveitar a Oficinas da Cultura Inglesa criando posters sobre bandas de música ou tirando fotos com chroma key; atividade interativa sobre sustentabilidade com a designer de experiências Veronica Marques, da ESPM; Oficina de Contação de Histórias e Jogo de perguntas e respostas sobre Sustentabilidade também de Veronica Marques; além de um espaço monitorado voltado para a Diversão, com amarelinha, elástico, pipas, corda, giz para desenhar no chão e futebol de botão. E ainda games super divertidos e educativos, promovidos pela MultiRio, como: CAÔ Digital, Nossa Cidade, Comer Comer e SOS MAR. Com foco na cultura, na acessibilidade, novas experiências e inclusão, o evento também contará com espaço inclusivo para pessoas portadoras de necessidades especiais, com monitores especializados para atendê-las, e pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista terão entrada antecipada com seus responsáveis.

A empresa Multi.Sentidos cuidará das ações inclusivas e irá oferecer: intérprete de LIBRAS nos palcos principais durante todo o evento; Oficina de Construção de Brinquedos Sensoriais, fazendo a criançada vivenciar experiências sensoriais por meio do brincar, estimulando seu desenvolvimento através de materiais de baixo custo, que proporcionem diferentes cores, texturas, formas, volumes e sons; Jardim Sensorial, espaço em que as pessoas terão contato com plantas através de percepções táteis e auditivas para estimular os sentidos por meio de um circuito às escuras onde elas serão guiadas por profissionais com deficiência visual; e Oficina de LIBRAS para Crianças, que apresentará a língua brasileira de sinais às crianças e famílias de forma lúdica, utilizando o diálogo e a brincadeira.

Entre os destaques da programação dessa “Arena da Imaginação”, a ação com Realidade Virtual levará os pequenos a passeios virtuais pela cidade. A Instituição responsável pela ação é a Roquette Pinto e o canal de TV do qual o projeto faz parte é a TV Escola. Serão dois “tours”: um passeio virtual pelos locais históricos mais famosos do Rio de Janeiro, passando pelo Cristo Redentor, Maracanã e outras áreas, e outro passeio virtual pela Quinta da Boa Vista passando por algumas áreas internas do Museu Nacional gravadas pouco antes do incêndio. Ambos serão realizados através de Óculos de Realidade Virtual permitindo o participante experimentar uma jornada virtual por ambientes históricos, científicos e culturais. O percurso tem duração aproximada de 8 minutos, com a narração de um professor de história.

Seguindo pelo incentivo à inovação, o festival contará também, através da Code Buddy, com oficinas de robótica. São elas: Jogo de programação em tabuleiro com Realidade Aumentada, atividade lúdica onde serão apresentados conceitos de lógica de programação, estimulando o desenvolvimento do raciocínio lógico e percepção de sequência; Programe o robô Sphero, atividade muito divertida apresentando o simpático robô esférico e programável Sphero. Para os adultos, o Espaço Big+, localizado na Varanda do Vivo Rio, será um ponto de encontro com lounge, bar, esteiras, almofadas, e pocket shows, a partir das 19h, pensado para os pais também aproveitarem e muito o Festival. Além disso, as mamães e papais podem usufruir do Espaço BBzen, com fraldário, cantinho para amamentação e massagem relaxante para crianças. Quando: 13/10/2019 Horário: 11h às 22h – com abertura das portas às 10h Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo) Ingresso: a conferir Dia das Crianças “retrô” O encanto e a alegria da infância serão celebrados com uma programação especial no Shopping Jardim Guadalupe. O empreendimento promove, no dia 12 de outubro (sábado), das 15h às 19h, um evento gratuito com diversas brincadeiras no estilo “retrô”, em parceria com o Clube da Alegria, 26° Grupo Escoteiro Jardins Santo Antônio, Cine Araújo e o Espaço Foco Nerd. O evento acontece simultaneamente no Estacionamento e na Praça de Alimentação.

Entre os brinquedos infláveis, os clientes poderão se divertir no giro radical, na cama elástica, na escalada e no tobogã. Para que pais e filhos brinquem juntos, serão realizadas brincadeiras tradicionais, como corridas de saco e de colher, pula-corda, cabo de guerra, dança de cadeiras e cabra cega. Serão promovidas também atrações geeks, realizadas pelo Espaço Foco Nerd, como cosplay, fliperama e oficinas de papercraft. Durante o evento, animadores estarão a todo instante monitorando as crianças. Além disso, será realizada a peça infantil ‘Chapeuzinho Vermelho’, na Praça de Alimentação. Quando: 12/10/2019 Horário: 15h às 19h Onde: Shopping Jardim Guadalupe – Av. Brasil, 22.155 – Guadalupe Para curtir por aí: 8ª edição do Festival Internacional Pequeno Cineasta A 8ª edição do Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC) traz um panorama de filmes produzidos no mundo inteiro por crianças e jovens entre 8 e 17 anos. E essa edição vai contar com 100 curtas do Brasil e mais 19 países, exibidos em três locais da cidade: Instituto Cervantes, em Botafogo; no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro; e na Arena Dicró, na Penha. Programação inteiramente gratuita. Especialmente no dia das crianças, será exibido o filme “D.P.A. 2 – O Mistério Italiano”, com a presença da atriz Nicole Orsini (a Berenice).

A programação conta ainda com uma sessão de pré-estreia de dois episódios da série Bugados, nova sitcom do Canal Gloob (patrocinador), que entra no ar dia 21 de outubro. A mostra competitiva conta com 40 produções que vão concorrer nas categorias nacional e internacional (criança e jovem). Fora da competição, as novidades são as mostras “Integração” e “Transformação”, criadas para dar destaque aos filmes que tratam sobre problemas recorrentes em nossa sociedade, porém, cada vez mais presentes na infância e adolescência. Além da exibição de filmes, o festival promove inúmeras atividades extras como a “Mesa Redondinha”, onde o público poderá acompanhar jovens do Brasil e da Itália trocando experiências sobre o processo de realização de seus filmes através de videoconferência.

Após a exibição, os alunos debatem sobre as obras e abrem perguntas para a plateia com mediação do professor Girolamo Macina (media educator, roteirista e videomaker) e de Pablo Talavera (coordenador do projeto “Aprendiz de Cinema da Escola Carlitos”, SP). Tem ainda as oficinas gratuitas voltadas para crianças e jovens. Na “Oficina Claquete”, os alunos vão conhecer os conceitos básicos da linguagem cinematográfica e as principais funções de uma equipe de cinema. Já na “Oficina de Animação Ambiental”, os alunos vão aprender a técnica de animação stop motion usando diversos materiais disponíveis na natureza. Quando: até 20/10/2019 Horário: a conferir Onde: Instituto Fernandes (Rua Visconde de Ouro Preto, 62 – Botafogo), Museu do Meio Ambiente (Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico), e Arena Dicró (Rua Flora Lobo, 184 – Penha Circular) Workshop culinário gratuito para a criançada Dia das Crianças sem brincadeira não tem graça. Pensando nisso, o Supermercados Mundial, tradicional rede carioca, irá oferecer um workshop de culinária gratuito para pais e filhos brincarem de colocar a mão na massa. Haverá uma sessão na loja da Abelardo Bueno no dia 09 de outubro, às 17h30, e outras duas na filial de Niterói no dia 10, às 13h30 e 17h30. A ideia é realizar um evento para pais e filhos interagirem e brincarem na hora de preparar pizzas com as batatas BemBrasil, e um fondue de chocolate.

A atividade será realizada em parceria com a marca BemBrasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, vendidas nas lojas do Mundial. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site do Supermercados Mundial: https://supermercadosmundial.com.br/eventos e as vagas são limitadas. Podem participar crianças a partir dos 6 anos de idade. Quando: 09 e 10/10/2019 Horário: acima Onde: Mundial Abelardo Bueno (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2660 – Barra da Tijuca) e Niterói (Jardim Icaraí, Rua Dr. Mário Viana, 296) Ingresso: gratuito | vagas limitadas Inscrições: https://supermercadosmundial.com.br/eventos Para assistir no teatro: “Casa Caramujo”

Vencedor de 04 prêmios das 23 indicações que recebeu, infantil aclamado pela crítica retorna ao Rio. “Casa Caramujo” é um espetáculo para crianças e adultos, para ser visto em família. Experimentando múltiplas técnicas de teatro de animação (manipulação direta, luva, mímica, teatro negro), aborda de maneira lúdica um dos temas mais delicados para se tratar com crianças e adolescentes: a morte. A peça coloca as crianças em contato com os fatos irreversíveis, no mergulho do desconhecido.

Com texto de Gustavo Paso, inspirado por uma narrativa de tradição oral escocesa do século XI, o espetáculo aborda o ciclo da vida, fazendo uma contextualização com simbologias que explicam que a continuidade depende necessariamente do convívio com a morte. O enredo apresenta um menino que, ao perceber que poderá perder sua mãe doente, enfrenta a “morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo.

Aos poucos, no entanto, o menino e todos os moradores do lugar começam a se deparar com uma realidade difícil: eles não conseguem mais colher frutos, legumes, verduras e nem mesmo pescar, já que a morte foi aprisionada e deixou de agir. Assim, ninguém consegue se alimentar e o ciclo da vida é quebrado. O menino precisa, então, mergulhar no fundo das águas e, com a ajuda do Caramujo, resgatar a sua casa e a dona morte. Quando: 05 a 27/10/2019 Horário: sábados e domingos, às 16h Onde: Teatro Fashion Mall – São Conrado Ingresso: de R$60,00 por R$29,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/casa-caramujo-1077 “Aladdin – O Musical” Aladdin é um ladrãozinho de pequenos furtos que através de uma lâmpada mágica e um Gênio começa a repensar a vida e o amor. A princesa Jasmine é uma adolescente que deseja ser livre para escolher os seus próprios caminhos, diferente das mulheres de gerações anteriores que vislumbravam apenas o casamento, como desejo máximo e definitivo. Já o ganancioso Jafar se comporta com a astúcia e movimentos corporais de um gato. E agora? O que vai acontecer? Quando: 05, 06, 12 e 13/10/2019 Horário: 11h e 15h Onde: Teatro Clara Nunes – Shopping da Gávea – Gávea Ingresso: a partir de R$34,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/aladdin-o-musical-1081 “A História de Uma Pequena Sereia” Ariel é uma sereia princesa de dezesseis anos de idade insatisfeita com a vida no fundo do mar e curiosa sobre o mundo na terra. E quando se apaixona por um príncipe humano, faz um acordo com a bruxa do mar para transformar-se em humana. Quando: 05, 06, 12 e 13/10/2019 Horário: 17h Onde: Teatro dos Grandes Atores – Shopping Barra Square – Barra da Tijuca Ingresso: a partir de R$30,00 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/a-historia-de-uma-pequena-sereia-1070 “Rapunzel”

Com adaptação e direção de Renato Calvet, “Rapunzel” é uma comédia musical que conta a história de Flynn Ryder, o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá, conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado. Rapunzel deseja deixar seu confinamento na torre para ver as luzes que sempre surgem no dia de seu aniversário. Para tanto, faz um acordo com Flynn: ele a ajuda a fugir e ela lhe devolve a valiosa tiara que ele tinha roubado. Só que a mamãe Gothel, que manteve Rapunzel na torre durante toda a sua vida, fará de tudo para evitar.

Quando: 05 a 27/10/2019 Horário: sábados e domingos, às 16h Onde: Teatro Fashion Mall – São Conrado Ingresso: de R$60,00 por R$29,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/rapunzel-27 “BOO! A Bruxinha e o Monstro” O espetáculo conta a história de uma bruxinha que precisa se formar na escola de bruxos, mas que, para isso, precisa aprender a fazer alguma magia que dê certo. Como não se vê como uma bruxa tradicional, ela sempre acaba se atrapalhando em suas tentativas e causando confusão.

A bruxinha é mandada por seu pai para passar um tempo na casa de sua tia Trinebrosina, uma bruxa muito tradicional e que sabe fazer magia como ninguém. Porém, as magias feitas por ela são sempre para o mau. No caminho, a bruxinha esbarra com o Monstrego que vive na floresta das cores e ali descobre um amigo que passa pela mesma crise de identidade, pois ele é fofo, não consegue assustar e tão pouco ser mau. Quando: 05 a 27/10/2019 Horário: sábados e domingos, às 16h Onde: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping – Cachambi Ingresso: de R$70,00 por R$24,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/boo-a-bruxinha-e-o-monstro-1071 “Felizes Para Sempre?” Motivada por um ímpeto ansioso, típico de uma jovem garota, Anaís decide apressar o curso natural da vida entrando em um tal buraco misterioso, que fica nas raízes de sua grande e sábia amiga Árvore, traçando para si um destino quase sem volta. Na imensidão deste lugar, a princesa encontra um rapaz e a identificação entre ambos é praticamente imediata.

A vontade dos dois de sair daquele local se intensifica e eles precisam descobrir como voltar à Terra. Com a ajuda da mãe de Anaís e, claro, de uma fada que se auto intitula dona da história, é revelado ao casal uma possibilidade que eles terão que agarrar para que possam reviver todas as sensações humanas que não existem no misterioso buraco. Quando: de 05 a 27/10/2019 Horário: sábados e domingos, às 16h Onde: Teatro Laura Alvim – Ipanema Ingresso: de R$40,00 por R$19,99 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/felizes-para-sempre-1074 “Sítio do Picapau Amarelo” O público vai se divertir e se encantar com os personagens Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Rabicó, Visconde de Sabugosa, Saci, Dr Caramujo e, claro, a Cuca em uma grande aventura no “Sítio”. A adaptação da obra de Monteiro Lobato para o palco é de Ricardo Silva, que também assumiu a cenografia e a direção geral da peça. Quando: de 05 a 27/10/2019 Horário: sábados e domingos, às 17h Onde: Colégio La Salle Abel – Teatro Abel – Icaraí Ingresso: de R$60,00 por R$29,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/niteroi/sitio-do-picapau-amarelo-1066 Para se divertir no shopping: Somos todos modelinhos No sábado, dia 5 de outubro, o Shopping Tijuca vai estrear o Somos todos modelinhos, a versão infantil do mesmo projeto para adultos no qual busca valorizar a beleza real e o estilo de cada pessoa. Com um estúdio fotográfico montado no piso L2 do shopping, as crianças vão poder se vestir com ajuda do produtor de moda Antonio Schuback e tirar fotos profissionais. A iniciativa do Shopping Tijuca conta com produção do Lab678. A classificação etária é de 03 à 09 anos, gratuito e é necessário realizar a inscrição através do link. Mais informações através do telefone: (21)3094-6605. Quando: 05/10/2019 Horário: 12h às 20h Onde: Shopping Tijuca Ingresso: gratuito – *é necessário se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZkCwAiqIHKpe3RgPz492RJqZqGQPAenLwW69s0vJjGkXaPQ/viewform O Mágico de Oz Que tal se divertir em um espaço temático com atividades inspiradas na história do Mágico de Oz? Essa é a proposta do Clubinho do Carioca Shopping que foi sucesso absoluto em setembro e continuará em outubro. Na atração, que acontecerá nos sábados e domingos do mês, a garotada vai brincar em uma série de atividades que envolvem Dorothy, seu cachorro Totó, e os amigos Homem de Lata, Leão Covarde e Espantalho Falante. A Bruxa Má do Oeste também será lembrada em uma brincadeira divertida.

Tudo gratuito. A atração é indicada para crianças entre 1 e 10 anos e tem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas no local. Cada espaço abriga uma atividade diferente. No espaço do Leão, os pequenos usam a realidade virtual para testar a coragem. O Espantalho é o anfitrião da brincadeira de decifrar as charadas e os enigmas do cérebro. No espaço do Homem de Lata, os participantes elaboram cartõezinhos em formato de coração. Na Casinha da Dorothy as crianças relaxam vendo o filme O Mágico de OZ. E no espaço da Bruxa Má do Oeste as crianças criam seus próprios slimes em um caldeirão.