Aventuras Maternas: Cores, texturas e sabores para registrar

Rio – Traduzindo para o português como esmagar, o ensaio fotográfico conhecido como ‘Smash’ consiste em destruir com as mãos bolos, frutas e o que a imaginação permitir. Para a fotógrafa Dri Maciel, há motivos de sobra para optar por esse estilo de ensaio.

“Os bebês já chegam deslumbrados com o cenário que chama a atenção pelo colorido, e eles estão na fase de colocar a mão em tudo”, conta, destacando que, em geral, o Smash The Cake — feito com bolos — é o favorito pela proximidade com o aniversário.

Mas ela lembra também que é preciso preparar os pequenos com relação ao uso dos ingredientes e questionar se o bebê já apresentou alergia a alguns deles. “Caso o bebê ainda não tenha tido contato, eu recomendo que a mãe faça um teste antes, oferecendo um pouco de iogurte ou um pedacinho pequeno de bolo caseiro (com os mesmos ingredientes) ou até com macarrão e molho de tomate, ficando atenta nos dias seguintes, para evitar possíveis surpresas na hora das fotos”, explica.

Dri ressalta, entretanto, que costuma indicar o uso de frutas, porque as crianças já estão mais acostumadas ou, ainda, o uso de tintas comestíveis, que dão um bonito colorido à cena, sem incentivar a ingestão. “Os bebês também amam a parte final do ensaio. Após a bagunça do smash, faço uma sessão de banho, o ‘splash’, onde coloco o bebê em uma tina com sabonete próprio para bebês, e essa é a outra parte que é sucesso garantido. Nessa idade, eles amam brincar com água e se soltam. E aí, temos um bebê feliz distribuindo sorrisos, com mais fotos lindas pra agregar ao ensaio”, explica a fotógrafa, que aproveita para “devolver” o bebê limpinho para os pais.

Para os especialistas, o ensaio com frutas lidera a preferência com unanimidade. A nutricionista Saridiele Oliveira diz que “nenhuma fruta é contraindicada para crianças, dando preferência pelas orgânicas ou as da estação”. Andreia Friques, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil (Abranmi), sugere ainda que é possível criar uma receita de bolo saudável com frutas e sem açúcares, industrializados ou corantes.

Já a pediatra Márcia Lika Yamamura lembra que, em geral, os bolos são coloridos para dar efeito na foto, feitos com creme, açúcares e corantes. E pelos participantes terem uma idade pequena, nunca ingeriram os ingredientes, o que pode provocar alergia, diarreia e também deixar bebês muito agitados por conta do doce. “Produtos de boa qualidade e hipoalérgicos são fundamentais. O ideal seria os bebês não ingerirem o bolo”, explica. Em relação às tintas usadas, a médica comenta que, embora a maioria seja hipoalergênica, são indicadas apenas para crianças maiores de 2 anos.

A pedagoga Esther Cristina Pereira aborda ainda que os registros dessas brincadeiras mostram o desenvolvimento da criança, mas nem todas reagem igualmente. “Da mesma forma que existem crianças dessa idade que ainda não engatinham e que não são tão desenvoltas, algumas vão sentir vontade de abocanhar o bolo, por exemplo. Vai muito da maneira como o bebê é estimulado em casa. Pode ser que ele seja criado mais solto, que brinque mais com água e não se enoje com alguns brinquedos de textura úmida. Isso acontece porque a sensibilidade de algumas crianças é mais aguçada do que a de outras, sendo essa uma particularidade de cada um. Vejo o ensaio smash como uma das muitas maneiras de se perceber como a criança funciona”, conclui.