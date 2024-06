Avenida-RS e Barra-SC vencem duelos estaduais pela Série D do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Os três jogos válidos pelo Grupo A8 foram os destaques, neste domingo, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Avenida-RS e Barra-SC foram os vencedores dos duelos estaduais e o Cascavel-PR deixou a lanterna, ao vencer o líder Concórdia-SC.

O Concórdia, líder com 14 pontos, foi até o Paraná e perdeu por 1 a 0 para o Cascavel, agora com 10 pontos, em sétimo. A lanterna ficou para o Brasil de Pelotas, com oito, que perdeu por 2 a 0 para o Avenida, com 11, em quarto lugar.

O Barra ganhou do Hercílio Luz por 1 a 0, mas continua em quinto, com 11, um a menos do Hercílio, com 12, em terceiro. O Cianorte-PR é vice-líder, com 12, porque sábado ganhou fora por 1 a 0 do Nova Hamburgo.

No Grupo A1, o Porto Velho-RO goleou por 6 a 1 o Princesa de Solimões-AM e segue na vice-liderança, com 21, atrás do líder Manauara-AC, com 26. O Princesa é terceiro com 15, mesma pontuação do Manaus, em quarto.

Pelo Grupo A2, o Tocantinópolis-TO foi surpreendido em casa e perdeu por 3 a 0 para o River-PI, numa disputa acirrada pela classificação. Altos-PI e Tocantinópolis-TO têm 15 pontos, um na frente de River-PI e Maranhão-MA, com 14, mesma pontuação do Moto Club-MA, em quinto.

No Grupo A4, o CRAC-GO se manteve em terceiro lugar ao golear por 4 a 1 o Capital-TO., com sete, em sétimo. O Mixto-MT segurou a quarta posição, com 14, ao empatar por 2 a 2 com o Real Brasília-DF, lanterna com três.

Esta rodada ainda vai ter jogos na terça, quarta e quinta-feira, principalmente envolvendo os clubes do Nordeste, que vivem pleno clima de festas juninas.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os jogos da 10ª rodada:

DOMINGO

Avenida-RS 2 x 0 Brasil-RS

Real Brasília-DF 2 x 2 Mixto-MT

Hercílio Luz-SC 0 x 1 Barra-SC

FC Cascavel-PR 1 x 0 Concórdia-SC

Costa Rica-MS 3 x 0 Patrocinense-MG

Tocantinópolis-TO 0 x 3 River-PI

Crac-GO 4 x 1 Capital-TO

Porto Velho-RO 6 x 1 Princesa do Solimões-AM

TERÇA-FEIRA

19h

Real Noroeste-ES x Democrata SL-MG

QUARTA-FEIRA

15h

Jacuipense-BA x CSE-AL

Santa Cruz-RN x Potiguar-RN

19h

Fluminense-PI x Altos-PI

19h30

ASA-AL x Juazeirense-BA

20h

Sergipe-SE x Itabaiana-SE

Retrô-PE x Petrolina-PE

QUINTA-FEIRA

19h

Iguatu-CE x Maracanã-CE

19h30

Maranhão-MA x Cametá-PA

20h

América-RN x Sousa-PB