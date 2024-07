Avenida devolve derrota ao Cianorte e assume a vice-liderança do Grupo A8 da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 0:22 Para compartilhar:

O Campeonato Brasileiro da Série D teve, nesta quarta-feira, 11 jogos. Nove deles foram válidos pela 11ª rodada, mas dois deles foram ainda válidos pela quarta rodada, envolvendo clubes da região sul do País, que mês passado sofreu com as enchentes. O Avenida-RS assumiu a vice-liderança do Grupo A8, ao vencer por 1 a 0 o líder Cianorte-PR.

Este jogo, da quarta rodada, foi disputado no Estádio dos Eucaliptos, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. Com isso, o time gaúcho descontou a derrota sofrida no final de semana para o time paranaense, por 3 a 1, então pela 11ª rodada.

O Cianorte ainda lidera com 18 pontos, um na frente do Avenida e dois do Concórdia-SC, em terceiro. O Brasil de Pelotas entrou no G-4, com 14 pontos, em quarto lugar, ao ganhar em casa por 3 a 1 do Novo Hamburgo, lanterna com 10.

Itabuna-BA e Portuguesa seguraram posições no Grupo A6, ao empatarem por 0 a 0 no interior da Bahia. O time baiano é vice-líder, com 20, dois atrás do líder Nova Iguaçu-RJ (22) e um na frente da Portuguesa (19). O Serra-ES completa o G-4, com 17.

O Altos-PI voltou à liderança do equilibrado Grupo A2, ao vencer por 2 a 1 o Tocantinópolis-TO. O time do Piauí lidera com 18 pontos, mesma pontuação do Maranhão-MA, com o River-PI e o Tocantinópolis fechando o G-4, com 15 pontos cada.

Confira os jogos da 11ª rodada:

Maracanã-CE 0 x 0 Atlético-CE

Altos-PI 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Itabuna 0 x 0 Portuguesa-RJ

Petrolina 1 x 1 Sergipe-SE

CSE-AL 0 x 1 Juazeirense-BA

Itabaiana-SE 2 x 1 Retrô-PE

Moto Club-MA 1 x 1 Cametá-PA

Potiguar-RN 0 x 0 América-RN

Sousa-PB 3 x 0 Santa Cruz-RN

Avenida-RS 1 x 0 Cianorte-PR

Novo Hamburgo 1 x 2 Brasil de Pelotas