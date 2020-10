Avelar lamenta empate, mas ressalta atuação da defesa: ‘Fomos sólidos’ Zagueiro do Corinthians lembrou que a equipe não sofreu gols nos dois últimos jogos da temporada, mas reconheceu atuação abaixo do esperado contra o Red Bull Bragantino

O empate do Corinthians com o Red Bull Bragantino não foi bom para os planos do Timão no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e está com apenas 14 pontos em 39 disputados. Na visão do zagueiro Danilo Avelar, há algo a ser celebrado: a evolução do sistema defensivo.

– Agora é a vez do ataque? Antes era a defesa, agora o ataque. Não é bem assim. Tentamos criar, fizemos bastante bola vertical, conseguimos chegar aos extremos com o Léo Natel, do Otero e do próprio Gustavo. Tentamos até algumas chances com o Boselli, mas não tivemos uma chance clara. Infelizmente, acho que o adversário se defendeu bem. Nós tentamos, fomos sólidos ali atrás, mas infelizmente faltou a cereja do bolo que era o gol – afirmou o titular da zaga corintiana ao ser questionado sobre o porquê da ausência de gols da equipe.

Nos últimos três jogos, o Corinthians sofreu gol apenas para o Sport, na Ilha do Retiro. Em contrapartida, o sistema ofensivo não funcionou e o time não marcou contra a equipe pernambucana, Atlético-GO e também diante do Red Bull Bragantino. Os resultados preocupam, sobretudo porque o Timão flerta cada vez mais com a zona do rebaixamento.

– Óbvio que sempre é bom você ter mais confiança, mas se o problema era atrás e agora conseguimos ser mais sólidos, vamos conseguir esse equilíbrio na frente. Se falavam que a zaga estava sem confiança, acho que agora voltou. Daqui para frente, vamos buscar a vitória – concluiu Avelar, demonstrando novamente positividade com a situação do Corinthians.

Na quarta, às 19h, o Timão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Em casa, na Neo Química Arena, o Alvinegro mede forças com o Santos em partida válida pela 14ª rodada do torneio nacional.

