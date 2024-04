“Avanço do mercado de capitais é conquista que não podemos abandonar”, diz Roberto Sallouti

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 10:22 Para compartilhar:

O presidente executivo (CEO) do BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirma que o avanço do mercado de capitais brasileiro é uma conquista que a sociedade não pode deixar de lado. Para ele, trata-se de um segmento importante para ajudar a balizar as decisões econômicas do País.

“O desenvolvimento do mercado de capitais é uma conquista da sociedade que nunca podemos abandonar. Hoje em dia o Brasil tem o mercado de capitais mais desenvolvido da América Latina, e temos que nos orgulhar. Isso vai ajudar o desenvolvimento do País”, disse Sallouti, durante participação no evento Z Summit, em São Paulo. “O mercado de capitais não é um preço na tela, é um termômetro importante para quem está fazendo gestão econômica do País.”

O executivo diz que, eventualmente, “no populismo da vida política, o mercado de capitais é descrito como inescrupuloso e que não quer nada além do lucro”. “Isso é uma maneira de ver, todo mundo está buscando lucro. Mas tenho muito orgulho de fazer parte disso porque, por trás de cada debênture que a gente emite, de cada operação, estamos gerando capital que se torna investimento, renda e desenvolvimento”, afirma Sallouti.

Ele acrescenta que, quando esse “populismo político” começa um “caminho errado”, é o mercado que “acusa” o erro. “O real cai, a Bolsa cai, e isso faz com que os tomadores de decisões econômicas reajam de maneira melhor para o País.”