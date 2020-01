Avanço do coronavírus na China eleva receio com demanda por agrícolas, diz banco

São Paulo, 27 – A disseminação do coronavírus na China também está contaminando o desempenho dos mercados agrícolas, na análise do Commerzbank. Segundo o banco, há temores de que a demanda por produtos agrícolas possa ser afetada se muitos chineses evitarem espaços públicos e reduzirem suas compras, visitas a restaurantes e festividades.

O banco ressalta que, com os relatos de avanço da doença no continente asiático, os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago (CBOT, na sigla em inglês) recuaram para baixo de US$ 9 por bushel, enquanto as cotações do milho romperam o suporte de US$ 4 por bushel e as de trigo rondam o patamar de US$ 5,5 por bushel.

“Anteriormente (as cotações dos grãos), haviam aumentado acentuadamente, apoiadas não apenas por preocupações emergentes de suprimento mas, presumivelmente, também pela reorganização por parte dos participantes do mercado orientados para o curto prazo”, observa a analista de commodities de agrícolas do banco Michaela Kühl.