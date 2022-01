Avanço da covid dificulta tarefa de melhorar fluxo em portos do sul da Califórnia

A variante Ômicron da covid-19 prejudica esforços para reverter um atraso de cerca de 100 navios de contêineres no complexo portuário mais movimentado dos Estados Unidos, no momento em que as infecções pelo vírus aumento entre funcionários do local no sul da Califórnia.

Cerca de 800 portuários, ou quase 10% da força de trabalho dos portos de Los Angeles e Long Beach, não podiam trabalhar por questões relacionadas à covid-19 na segunda-feira, segundo a Associação Pacific Maritime.

Entre os faltosos havia trabalhadores com teste positivo para a doença, que haviam se sentido mal ou que faziam quarentena à espera de resultados de testes.

A associação informou que o número de infecções diárias aumenta rapidamente nas últimas semanas, atingindo cerca de 150 por dia na semana passada.

Na segunda-feira, dois navios contêineres no complexo portuário receberam menos funcionários que o requisitado e 13 embarcações não receberam nenhum trabalhador para colocar ou retirar carga, na prática paralisando operações.

No mesmo dia, 102 navios contêineres aguardavam uma vaga no complexo portuário, segundo a Marine Exchange of Southern California, que monitora movimentos de embarcações na área.

