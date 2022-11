Avanço da confiança empresarial alemã alimenta expectativas de recuperação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 8:51 Compartilhe

Por Rachel More

BERLIM (Reuters) – A Alemanha mostrou sinais de superação de sua crise de energia com a Rússia e dos problemas na cadeia de abastecimento, já que a confiança empresarial alemã aumentou mais do que o esperado em novembro, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

“A recessão pode ser menos grave do que muitos esperavam”, disse o instituto Ifo em um comunicado.

O instituto informou que o índice de clima de negócios foi a 86,3, acima da previsão dos analistas de 85,0 em uma pesquisa da Reuters, e após uma leitura revisada de 84,5 em outubro.

A perspectiva positiva segue-se a um crescimento econômico inesperado no terceiro trimestre e ocorre no momento em que o armazenamento de gás na Alemanha reduz os temores de uma crise de oferta neste inverno.

No entanto, o governo espera uma recessão no próximo ano, com previsão de contração da economia de 0,4%. O painel de consultores econômicos do governo previu mais recentemente uma queda menos severa de 0,2% em 2023.

Embora as empresas estejam um pouco menos satisfeitas com seus negócios atuais, disse o Ifo, o pessimismo em relação aos próximos meses diminuiu drasticamente, com uma melhora observada principalmente na manufatura.

“O risco de racionamento de gás caiu significativamente nas últimas semanas, e o governo federal aumentou de forma substancial seu pacote de ajuda”, disse o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer.

(Reportagem adicional de Miranda Murray e Klaus Lauer)

