Avaliações de trigo de inverno dos EUA ficam no menor nível já registrado, diz USDA

17/04/2023 - 21:12

Por Julie Ingwersen







CHICAGO (Reuters) – O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) avaliou nesta segunda-feira 27% do trigo de inverno dos EUA em condições boas a excelentes, estável em relação à semana anterior e o nível mais baixo para esta época do ano na série histórica desde 1980, enquanto o plantio de milho superou o ritmo médio durante uma semana excepcionalmente quente.

As avaliações do trigo, refletindo a seca em áreas importantes do cinturão de trigo das Planícies, corresponderam à expectativa média entre 11 analistas consultados pela Reuters.

As classificações de bom a excelente para o trigo de inverno na 15ª semana do ano civil caíram abaixo de 30% apenas em um outro ano nos registros do USDA que datam do final dos anos 1980, em 1996.

O aperto na oferta global de trigo e o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, dois grandes exportadores de grãos, aumentaram a importância das perspectivas de produção de trigo de inverno nos Estados Unidos.

Mesmo com as exportações de trigo dos EUA a caminho de atingir o menor nível em 51 anos no atual ano comercial de 2022/23, os Estados Unidos ainda são o quinto maior fornecedor mundial de grãos alimentícios.

Para o milho, o USDA disse que o plantio estava 8% concluído no domingo, abaixo da estimativa média dos analistas de 10%, mas acima da média de cinco anos de 5%, já que os agricultores aproveitaram o clima ameno.

“Espremidas entre tempestades severas e rajadas de neve frias, havia algumas condições excepcionalmente quentes e secas que permitiram aos agricultores fazer as plantações rolarem”, disse Mike Naig, secretário de Agricultura de Iowa, em um comunicado. Iowa é o maior produtor de milho dos Estados Unidos.

No entanto, temperaturas baixas e chuvas no final da semana provavelmente retardarão o progresso de safra nesta semana, disseram meteorologistas.







A primeira estimativa do USDA sobre o progresso da soja para 2023 mostrou o plantio como 4% concluído, acima da expectativa média dos analistas de 2% e da média de cinco anos de 1%.

A safra de trigo da primavera dos EUA foi plantada em 3% da área, disse o governo, ficando atrás tanto da estimativa média dos analistas de 5%, quanto da média de cinco anos de 7%.







