Avaliações de soja dos EUA aumentam para 60% entre boa/excelente, diz USDA

Por Mark Weinraub







CHICAGO (Reuters) – As classificações de condição para a safra de soja dos EUA subiram inesperadamente na semana passada após algumas chuvas no fim de semana em lugares como Illinois, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota, informou o Departamento de Agricultura dos EUA nesta segunda-feira.

O USDA classificou a safra de soja como 60% boa a excelente até 31 de julho, alta de 1 ponto percentual em relação à semana anterior e em linha com as classificações do ano anterior.

Uma safra de soja melhor do que o esperado nos Estados Unidos, o segundo maior exportador mundial depois do Brasil, pode ajudar a repor a oferta da oleaginosa em um momento de estoques globais apertados.

Analistas esperavam que o relatório mostrasse classificações de bom a excelente de 58%, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Agosto é um mês crucial para o desenvolvimento da soja quando o potencial de rendimento da colheita é determinado.

A safra de milho foi avaliada em 61% entre boa a excelente, inalterada em relação à semana anterior, mas 1 ponto percentual abaixo do ano anterior. Analistas esperavam que o milho fosse avaliado em 60% de bom a excelente.

A colheita de trigo de inverno estava prevista como 84% concluída.