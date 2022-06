Avaliações de qualidade de milho e soja dos EUA caem com clima quente

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os índices de qualidade das safras de milho e soja dos Estados Unidos caíram ligeiramente após uma onda de calor atingir o Meio-Oeste do país em meados de junho, disseram analistas nesta terça-feira.





O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) classificou 70% da safra de milho como boa a excelente em seu relatório semanal de progresso e condições da safra, em linha com as estimativas médias em uma pesquisa com 9 analistas. As classificações caíram dois pontos percentuais em relação a uma semana atrás.

As classificações de soja também caíram dois pontos percentuais para 68%, enquanto o plantio de soja avançou para 94% concluído.

O relatório também mostrou classificações de bom a excelente para o trigo da primavera de 59%, com o plantio 98% concluído.