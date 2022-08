Avaliações de milho e soja dos EUA caem apesar de clima mais ameno no Meio-Oeste

reuters 22/08/2022 - 20:40 Compartilhe

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – As classificações sobre o milho e a soja americanos caíram na última semana, disse o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, contrariando as expectativas dos analistas de que não haveria mudança, já que as condições secas estressantes continuaram a afetar as lavouras em partes do cinturão de safras do Meio-Oeste.

Em seu relatório semanal de progresso da safra, o USDA avaliou 55% das lavouras de milho dos EUA em boas a excelentes condições, abaixo dos 57% da semana anterior. Para a soja, o governo classificou 57% da safra como boa a excelente, abaixo dos 58% anteriores.

Dez analistas consultados pela Reuters esperavam que as classificações, em média, se mantivessem estáveis, dadas as temperaturas mais baixas do Meio-Oeste e as chuvas benéficas na semana passada.

No entanto, 28% da produção de milho dos EUA e 24% da safra de soja dos EUA permaneceram em uma área com seca em 16 de agosto, principalmente a oeste do rio Mississippi, de acordo com o USDA.

Agosto é um mês considerado chave para o desenvolvimento da soja, quando grande parte da safra forma vagens, enquanto os grãos de milho estão se enchendo de amido à medida que a safra se aproxima da maturação. O clima estressante neste momento pode ameaçar as perspectivas de rendimento para ambas as culturas.

O USDA avaliou 64% da safra de trigo de primavera como boa a excelente, estável em relação à semana anterior e em linha com as expectativas dos analistas.

A colheita de trigo da primavera estava 33% concluída no domingo, acima da estimativa média dos analistas, mas abaixo da média de cinco anos de 54%. A colheita de trigo de inverno nos EUA estava quase terminada, com 95% colhidos em 21 de agosto.