Avaliação dos agricultores dos EUA em relação à economia melhorou em novembro

Estadão Conteúdo 06/12/2023 - 11:47

Nova York, 6 – O sentimento dos agricultores dos Estados Unidos em relação à economia melhorou no último mês, segundo estudo da Purdue University e do CME Group. Os produtores rurais afirmaram que veem a situação econômica se tornando positiva à medida que o novo ano se aproxima.

“As expectativas dos agricultores em relação ao desempenho financeiro melhoraram, com menos produtores esperando um desempenho pior do que há um ano”, disse James Mintert, do Centro de Agricultura Comercial da Purdue.

Fatores de risco, como custos mais elevados de insumos, continuam tendo efeitos nas perspectivas, mas são menos preocupantes do que no início deste ano, segundo os entrevistados. Fonte: Dow Jones Newswires

