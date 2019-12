Avalanche mata duas pessoas no extremo norte da Itália

BOLZANO, 28 DEZ (ANSA) – Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas após uma avalanche atingir uma pista de esqui na geleira Val Senales, em Bolzano, na Itália, neste sábado (28). Segundo as autoridades locais, as vítimas são uma mulher e uma menina de sete anos de idade. Entre os feridos estão um menino, cuja idade não foi revelada, e outros dois homens. Todos têm nacionalidade alemã e estavam na pista quando foram atingidos pela neve. Dois helicópteros e equipes de resgate realizam buscas na região para verificar se há outros esquiadores no local. (ANSA)