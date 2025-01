Avalanche em montanha na Itália deixa ao menos 3 mortos

TURIM, 12 JAN (ANSA) – Uma avalanche ocorrida neste domingo (12) na montanha Punta Valgrande, na fronteira entre Itália e Suíça, deixou pelo menos três pessoas mortas.

O fenômeno atingiu a parte oriental do pico de pouco mais de 2,8 mil metros de altura, que fica no munícipio de Trasquera, na região do Piemonte.

As equipes de resgate foram acionadas por dois indivíduos que saíram ilesos da avalanche. Ainda não está claro se as vítimas eram esquiadoras ou praticantes de caminhada na neve.

“Aquela área tem mais de dois mil metros de altura, não há nada para fazer a não ser esquiar fora de uma pista. Lá em cima você só pode subir com equipamentos de neve ou de helicóptero”, disse à ANSA a prefeita de Trasquera, Geremia Magliocco.

De acordo com os socorristas, o trio foi arrastado por centenas de metros pela violência da neve. (ANSA).