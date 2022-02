Avalanche deixa ao menos 5 mortos na Áustria

BOLZANO, 4 FEV (ANSA) – Uma avalanche deixou cinco mortos nos alpes austríacos, no estado do Tirol, após uma forte nevasca seguida de clima mais quente, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (4).

Inicialmente, o balanço divulgado era de quatro mortos e um desaparecido. Após algumas buscas, a quinta pessoa foi localizada na neve, ainda com vida, mas faleceu no local, segundo o jornal Tiroler Tageszeitung.

O acidente aconteceu em uma região próxima à fronteira com a Suíça, no distrito de Spiss. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente e a identidade das vítimas.

Nos últimos dias, o alerta para avalanches havia sido aumentado para o nível 3, fase em que a maioria dos acidentes do tipo costumam ocorrer.

“Pessoalmente, estou triste, visto que durante dias e dias temos alertado repetidamente para os perigos e depois dentro de dois dias temos de registrar 50 acidentes de avalanche”, comentou o responsável pelo serviço tirolês de avalanches, Rudi Mair.

Segundo o especialista, depois da forte nevasca e do vento dos últimos dias, as excursões na montanha exigem “muita experiência na avaliação do perigo de avalanche”. “Como o sol voltará no fim de semana, o serviço de avalanche pede a todos para ter cautela”, conclui.

Hoje, uma avalanche separada varreu uma pista de esqui no popular resort de Soelden, onde cinco pessoas foram resgatadas com vida até agora. (ANSA)

