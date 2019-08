Avaí x Flamengo: equipe catarinense encaminha venda de mando de campo

Rio – O confronto entre Avaí e Flamengo, pela 18ª rodada do Brasileirão, pode ter o mando de campo vendido. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o presidente do clube catarinense encaminhou a venda do jogo para Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Antes, o jogo estava confirmado para a Ressacada, mas a diretoria do Avaí pretende assinar ainda nesta segunda-feira com um grupo de empresários. O negócio renderá à equipe catarinense cerca de R$ 1,8 milhões.

“Vamos assinar (o contrato) ainda hoje. É um grupo empresários. Prefiro não falar nomes. A minha relação com o presidente do Flamengo (Rodolfo Landim) é muito boa. O que conversamos com o Flamengo é que preferência seja disputado em Brasília. Se não puder ser em Brasília, será em Cariacica, em Espírito Santo”, disse Francisco Battistotti, presidente do Avaí.