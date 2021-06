Avaí x Brusque: prováveis times, onde assistir e desfalques do duelo catarinense pela Série B

Confronto de opostos entre os dois times de Santa Catarina, neste domingo, 13 de junho, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o Avaí, que está na zona de rebaixamento, busca reagir na competição, o Brusque vive ótima fase e tenta manter o 100% de aproveitamento. Apesar da diferença de posição na tabela, não há vantagem para ninguém nos confrontos de 2021 entre as duas equipes. Em três partidas, uma vitória para cada lado e um empate.

Apesar do Leão da Ilha ter sido eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil e ainda não ter vencido pela Série B, o time do coração do tenista Guga está invicto jogando dentro de casa em 2021. São 15 partidas sem perder na Ressacada, sendo 9 vitórias e 6 empates. Um fato curioso é que essa última derrota em seus domínios foi exatamente jogando pela Série B, contra o CRB, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato de 2020.

Apesar de não ter jogado no meio de semana, o Brusque está com alguns problemas para enfrentar o Avaí. Ianson e Airton voltaram a treinar, mas a escalação de ambos não é certa. Já Everton Alemão, Vivico e Juliano não treinaram e devem ficar fora da partida.

Vale ressaltar que a partida entre Avaí e Brusque sofreu uma alteração de horário durante essa semana. O jogo estava inicialmente marcado para iniciar às 20h30, mas foi reagendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 16h.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ x BRUSQUE

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e hora: 13/06/2021 – 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Onde ver: Premiere

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)

Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Marcos Serrato, Bruno Silva e Lourenço; Vinícius Leite, Renato e Getúlio.

Desfalques: Betão.

BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)

Ruan Carneiro; Toty, Ianson (Sandro), Claudinho e Airton (Alex Ruan); Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Bruno Alves, Thiago Alagoano e Alex Ruan (Diego); Edu.

Desfalques: Everton Alemão, Vivico e Juliano.

